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SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9

19 лютого в 23:42

Корабель Dragon виведений на орбіту Землі і прямує на Міжнародну космічну станцію.

Falcon 9
У космос відправили першу ракету, побудовану компанією Ілона Маска
twitter.com/elonmusk
Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX у неділю, 19 лютого, успішно вивела на орбіту вантажний корабель Dragon. Перша ступінь ракети успішно приземлилася на платформу на мисі Канаверал у штаті Флорида через 9 хвилин після запуску, повідомила прес-служба компанії в Twitter.

Очікується, що корабель Dragon досягне Міжнародної космічної станції в середу, 22 лютого.

Напередодні запуск Falcon 9 відклали із-за технічних проблем, проте 19 лютого в NASA повідомили, що команда SpaceX оперативно усунула всі несправності.

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Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.

За матеріалами: DT.UA
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Теги SpaceX Falcon Dragon. Tesla Маск космос NASA
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