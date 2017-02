SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9

Ракета-носій Falcon 9 американської компаніїу неділю, 19 лютого, успішно вивела на орбіту вантажний корабель Dragon. Перша ступінь ракети успішно приземлилася на платформу на мисі Канаверал у штаті Флорида через 9 хвилин після запуску, повідомила прес-служба компанії в Twitter.

Очікується, що корабель Dragon досягне Міжнародної космічної станції в середу, 22 лютого.

Right on schedule, solar arrays have been deployed on @SpaceX #Dragon cargo spacecraft. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/NCqYrCNR7x