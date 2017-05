SpaceX провела вогневі випробування центрального блоку надважкої ракети

Компанія SpaceX провела перші вогневі випробування центрального блоку надважкої ракети Falcon Heavy. Відео випробувань було опубліковано на сторінці компанії в Twitter.

Випробування відбулися на початку травня на полігоні в місті МакГрегор. Тестування визнано успішним.

Перший тестовий запуск ракети компанія планує здійснити в кінці 2017 року.

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG