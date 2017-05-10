SpaceX провела вогневі випробування центрального блоку надважкої ракети

Перший тестовий запуск ракети компанія планує здійснити в кінці 2017 року.
Випробування відбулися на початку травня на полігоні в місті МакГрегор. Тестування визнано успішним.
Перший тестовий запуск ракети компанія планує здійснити в кінці 2017 року.
First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG— SpaceX (@SpaceX) 9 травня 2017 р.
Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.
SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.DT.UA