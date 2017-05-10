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SpaceX провела вогневі випробування центрального блоку надважкої ракети

10 травня в 12:55

Перший тестовий запуск ракети компанія планує здійснити в кінці 2017 року.

Илон Маск SpаceX
SpaceX провела вогневі випробування центрального блоку ракети Falcon Heavy
defence.ru
Компанія SpaceX провела перші вогневі випробування центрального блоку надважкої ракети Falcon Heavy. Відео випробувань було опубліковано на сторінці компанії в Twitter.

Випробування відбулися на початку травня на полігоні в місті МакГрегор. Тестування визнано успішним.

Перший тестовий запуск ракети компанія планує здійснити в кінці 2017 року.

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Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ракета SpaceX випробування
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