SpaceX призначила перший після аварії запуск Falcon 9 на 8 січня

Компанії вдалося встановити причину вибуху ракети.

Запуск Falcon 9 відбудеться 8 січня spacex.com

Компанія SpaceX заявила про те, що планує відновити запуски ракети-носія Falcon 9, найближчий з яких відбудеться 8 січня цього року, повідомляється на сайті компанії

Крім того, фахівцям SpaceX вдалося зупинити причину вибуху Falcon 9. Згідно зі звітом компанії, аварія сталася через те, що один з балонів високого тиску всередині бака з рідким киснем вийшов з ладу. На думку инжинеров, рідкий кисень потрапив між стінок балона і загорівся, чому посприяла низька температура рідкого гелію всередині балона.

Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.