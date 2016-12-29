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SpaceX показала знімок нової надважкої ракети

29 грудня в 13:10

Ракета стане найпотужнішою з нині існуючих операційних ракет.

Илон Маск SpаceX
SpaceX показала свою нову надважку ракету
defence.ru
Компанія SpaceX на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок надважкої ракети, яка отримала назву Falcon Heavy.

"Falcon Heavy на ракетному заводі. Коли FH полетить в наступному році, вона стане найпотужнішою операційною ракетою. В два рази більш потужною, ніж всі нині існуючі", йдеться в повідомленні компанії.

Імовірно, запуск ракети відбудеться в середині грудня 2017 року. Вантажопідйомність апарату становить 54 тонни.

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Falcon Heavy interstage being prepped at the rocket factory. When FH flies next year, it will be the most powerful operational rocket in the world by a factor of two.

Світлину опубліковано користувачем SpaceX (@spacex) Гру 28, 2016 о 12:33 PST

Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ракета SpaceX космос
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