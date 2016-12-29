SpaceX показала знімок нової надважкої ракети

Ракета стане найпотужнішою з нині існуючих операційних ракет.

SpaceX показала свою нову надважку ракету defence.ru

Компанія SpaceX на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок надважкої ракети, яка отримала назву Falcon Heavy.

"Falcon Heavy на ракетному заводі. Коли FH полетить в наступному році, вона стане найпотужнішою операційною ракетою. В два рази більш потужною, ніж всі нині існуючі", йдеться в повідомленні компанії.

Імовірно, запуск ракети відбудеться в середині грудня 2017 року. Вантажопідйомність апарату становить 54 тонни.

Falcon Heavy interstage being prepped at the rocket factory. When FH flies next year, it will be the most powerful operational rocket in the world by a factor of two. Світлину опубліковано користувачем SpaceX (@spacex) Гру 28, 2016 о 12:33 PST

Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.