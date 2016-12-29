SpaceX показала знімок нової надважкої ракети

Ракета стане найпотужнішою з нині існуючих операційних ракет.
"Falcon Heavy на ракетному заводі. Коли FH полетить в наступному році, вона стане найпотужнішою операційною ракетою. В два рази більш потужною, ніж всі нині існуючі", йдеться в повідомленні компанії.
Імовірно, запуск ракети відбудеться в середині грудня 2017 року. Вантажопідйомність апарату становить 54 тонни.
Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску стався вибух, за яким послідували ще кілька.
SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.DT.UA