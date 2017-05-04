SpaceX планує у 2019 році запустити перший інтернет-супутник

Мережа супутників з роздачі інтернету запрацює у 2024 році.

SpaceX оголосила дату запуску першого інтернет-супутника defence.ru

Компанія Ілона Маска SpaceX планує запустити перший супутник для роздачі інтернету, який стане частиною великої мережі супутників, у 2019 році, повідомляє The Verge

Вся ж мережа супутників почне роботу в 2024 році. За словами Патрісії Купер, віце-президента SpaceX з державних справ, компанія почне тестування прототипів супутників вже в цьому році, а тестовий запуск відбудеться на початку 2018 року. У разі успішного запуску прототипу, перший з супутників мережі буде запущений у 2019 році.

Для доставки супутників на навколоземну орбіту SpaceX буде використовувати ракети Falcon 9.

Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.