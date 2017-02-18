SpaceX перенесла запуск ракети на Марс на 2020 рік

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Раніше компанія планувала відправити ракету на Червону планету у 2018 році.

SpaceX відклала запуск ракети на Марс NASA

Американська компанія SpaceX, яка планувала відправити ракету на Марс у 2018 році, відклала запуск на два роки. Про це заявила президент компанії Гвен Шортуэлл, повідомляє The Verge.

"Ми були націлені на 2018 рік, але відчували, що нам потрібно більше ресурсів і більше зосередитися на програмах підготовки екіпажу та Falcon Heavy. Таким чином, 2020 рік здається нам більш правдоподібними часовими рамками", - заявила вона.

Раніше компанія збиралася відправляти ракети на Марс кожні 26 місяців у разі успішного старту в 2018 році. А вже в 2024 році Ілон Маск планував відправити на Червону планету першу ракету з людиною на борту.

Раніше Маск запропонував почати колонізацію Марса з термоядерних бомбардувань. Маск назвав Червону планету негостинною, а її тераформування (зміну клімату до придатних для життя умов) запропонував почати з створення парникового ефекту шляхом нагрівання атмосфери Марса. На думку бізнесмена, зробити Марс більш схожим на Землю можна за допомогою термоядерних вибухів над полюсами планети.