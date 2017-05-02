SpaceX Ілона Маска запустила супутник розвідки США

Для компанії це був перший запуск військового супутника. Подробиці місії були засекречені.

Ракета-носій Falcon 9 приватної космічної компанії SpaceX Ілона Маска вивів на орбіту супутник військово-космічної розвідки США. Після цього перша ступінь ракети приземлилася на базі ВПС США на мисі Канаверал в американському штаті Флорида.

Наголошується, що запуск планувався на 30 квітня, проте через неполадки одного з датчиків, його перенесли на 1 травня. Для компанії це був перший запуск військового супутника. Подробиці місії були засекречені. Засновник SpaceX Маск розповів, що запуск ускладнили сильні пориви вітру.

Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.