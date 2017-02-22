Середня тривалість життя до 2030 року вперше перевищить 90 років

Довше за інших будуть жити жінки в Південній Кореї.

У розвинених країнах люди будуть жити довго

До 2030 року середня тривалість життя жінок досягне 88 – 90 років, а з часом люди зможуть жити до 110 – 120 років, вважають британські вчені.

Першою країною в світі, де середня тривалість життя може досягти і навіть перевищити 90 років може стати Південна Корея. Станеться це до 2030 року, прогнозують науковці з Всесвітньої організації охорони здоров'я та Імперського коледжу в Лондоні, що опублікували свої висновки в медичному журналі Lancet.

В інших розвинених країнах до 2030 року жінки також будуть жити досить довго, але Південну Корею наздогнати не зможуть, свідчать дані дослідження, пише "Російська служба Бі-бі-сі". Так, в Японії, Франції, Іспанії та Швейцарії середня тривалість життя для жінок, а 2030 році досягне 88 років.

Що стосується чоловіків, то в 2030 найбільш довгоживучими будуть люди в Південній Кореї, Австралії та Швейцарії. Їх середня тривалість життя становитиме 84 року.

Раніше вважалося, що люди навряд чи зможуть подолати бар'єр середньої тривалості життя у 90 років, але сучасна медицина вже може це дозволити.

Що стосується Південної Кореї, то найвищий прогнозний показник середньої тривалості життя пов'язаний з поліпшенням економічної ситуації: діти стали краще харчуватися, у населення з'явився доступ до послуг охорони здоров'я і останнім медичним технологіям. В Південній Кореї, як і в Японії, низький рівень ожиріння, а жінки рідко палять, відзначають вчені.

Один з авторів дослідження Маджид Еззаті з Імперського коледжу Лондона і зовсім припустив, що з часом середня тривалість життя може досягти 110-120 років.

Восени минулого року вчені заявили про те, що середня тривалість життя в ЄС вперше в історії перевищила 80 років