Samsung планує відновити продажі Galaxy Note 7 - ЗМІ

Компанія оснастить смартфони акумуляторами меншої ємності.

Samsung поверне на ринок Galaxy Note 7 samsung.com

Компанія Samsung планує повернути на ринок вибухонебезпечні смартфони Galaxy Note 7 , оснастивши їх акумуляторами меншої потужності, повідомляє ZDNet з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Для мінімізації ризику повторення інцидентів з вибухами смартфонів Samsung планує замінити батарею об'ємом 3500 мАг батареєю ємністю 3000-3200 мАг.

За відомостями видання, продажі смартфона почнуться вже у червні. При цьому, оновлений Galaxy Note 7 буде продаватися на ринках Індії, В'єтнаму та інших країн, що розвиваються. Разом з тим, компанія розглядає можливість продажу смартфона в Південній Кореї до моменту виходу Galaxy Note 8.

Раніше повідомлялося, що компанія припинила поставки Galaxy Note7 та закликала швидше обміняти ці смартфони через загрозу вибуху. Після цього в компанії випустили оновлення, що виключає перегрів Galaxy Note 7. Та попри це користувачі знову поскаржилися на проблеми з акумуляторами.

Пізніше стало відомо, що користувач смартфона з нової партії отримав травми пальців через вибух Galaxy Note 7, постраждав також ноутбук, від якого заряджають пристрій. 9 жовтня стало відомо про самозаймання третього заміненого смартфона. 10 жовтня компанія вирішила призупинити виробництво Galaxy Note 7.

Крім того, літак Delta Airlines рейсу DL138, який здійснював політ з Детройта в Амстердам, був змушений здійснити незаплановану посадку в Великобританії після того, як планшет Samsung загорівся і задимів салон літака.