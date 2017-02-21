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Samsung планує відновити продажі Galaxy Note 7 - ЗМІ

21 лютого в 18:05

Компанія оснастить смартфони акумуляторами меншої ємності.

Galaxy Note 7
Samsung поверне на ринок Galaxy Note 7
samsung.com
Компанія Samsung планує повернути на ринок вибухонебезпечні смартфони Galaxy Note 7, оснастивши їх акумуляторами меншої потужності, повідомляє ZDNet з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Для мінімізації ризику повторення інцидентів з вибухами смартфонів Samsung планує замінити батарею об'ємом 3500 мАг батареєю ємністю 3000-3200 мАг.

За відомостями видання, продажі смартфона почнуться вже у червні. При цьому, оновлений Galaxy Note 7 буде продаватися на ринках Індії, В'єтнаму та інших країн, що розвиваються. Разом з тим, компанія розглядає можливість продажу смартфона в Південній Кореї до моменту виходу Galaxy Note 8.

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Раніше повідомлялося, що компанія  припинила поставки Galaxy Note7 та закликала швидше обміняти ці смартфони через загрозу вибуху.  Після цього в компанії випустили оновлення, що виключає перегрів Galaxy Note 7. Та попри це користувачі знову поскаржилися на проблеми з акумуляторами.

Пізніше стало відомо, що  користувач смартфона з нової партії отримав травми пальців через вибух Galaxy Note 7, постраждав також ноутбук, від якого заряджають пристрій. 9 жовтня стало відомо про самозаймання третього заміненого смартфона. 10 жовтня компанія вирішила призупинити виробництво Galaxy Note 7.

Крім того, літак Delta Airlines рейсу DL138, який здійснював політ з Детройта в Амстердам, був змушений здійснити незаплановану посадку в Великобританії після того, як планшет Samsung загорівся і задимів салон літака.

За матеріалами: DT.UA
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Теги смартфон Galaxy Samsung
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