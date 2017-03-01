"Розумні" іграшки "злили" особисті дані 800 тисяч користувачів

Експерт у галузі безпеки зміг отримати доступ до двох мільйонів особистих повідомлень.

"Розумні" іграшки "зливають" дані користувачів 4pda.ru

Дослідник з області безпеки Трой Хант заявив про те, що йому вдалося отримати доступ до особистої інформації 800 тисяч користувачів і двом мільйонам повідомлень власників "розумних" м'яких іграшок CloudPets.

Такі іграшки випускає компанія Spiral Toys. Іграшки дозволяють батькам обмінюватися голосовими повідомленнями з дітьми через вбудовані динаміки і мікрофони, а також мобільний додаток для смартфонів.

Починаючи з Різдва минулого року і до першого тижня січня цього року компанія Spiral Toys ніяк не захищала базу даних з повідомленнями та особистими даними користувачів. Це дозволило Ханту отримати доступ до адрес електронної пошти і паролів сотень користувачів. Відомо, що крім Ханта отримати доступ до цієї інформації вдалося ще одному експерту, і те, що інформація могла потрапити до рук зловмисників.

Це означає, що хакери могли дізнатися імена, адреси проживання та іншу важливу інформацію користувачів.

Компанія Spiral Toys ніяк не коментує дану інформацію і поки не робила жодних офіційних заяв. Більше того, перша спроба злому даних була виявлена ще два місяці тому, але виробник іграшок ніяк не відреагував і не поінформував користувачів про потенційну загрозу.

Раніше італійський хакер Лука Тедеско зумів зламати iPhone 7 і iOS 10 та вичнив джейлбрейк. Спочатку він опублікував на своїй сторінці в Twitter,що інформація зберігається на ядрі в стислому, а не в зашифрованому вигляді, а через добу він заявив про те, що йому вдалося отримати джейлбрейк iPhone 7.