"Розумні" іграшки "злили" особисті дані 800 тисяч користувачів

Експерт у галузі безпеки зміг отримати доступ до двох мільйонів особистих повідомлень.
Такі іграшки випускає компанія Spiral Toys. Іграшки дозволяють батькам обмінюватися голосовими повідомленнями з дітьми через вбудовані динаміки і мікрофони, а також мобільний додаток для смартфонів.
Починаючи з Різдва минулого року і до першого тижня січня цього року компанія Spiral Toys ніяк не захищала базу даних з повідомленнями та особистими даними користувачів. Це дозволило Ханту отримати доступ до адрес електронної пошти і паролів сотень користувачів. Відомо, що крім Ханта отримати доступ до цієї інформації вдалося ще одному експерту, і те, що інформація могла потрапити до рук зловмисників.
Це означає, що хакери могли дізнатися імена, адреси проживання та іншу важливу інформацію користувачів.
Компанія Spiral Toys ніяк не коментує дану інформацію і поки не робила жодних офіційних заяв. Більше того, перша спроба злому даних була виявлена ще два місяці тому, але виробник іграшок ніяк не відреагував і не поінформував користувачів про потенційну загрозу.
Раніше італійський хакер Лука Тедеско зумів зламати iPhone 7 і iOS 10 та вичнив джейлбрейк. Спочатку він опублікував на своїй сторінці в Twitter,що інформація зберігається на ядрі в стислому, а не в зашифрованому вигляді, а через добу він заявив про те, що йому вдалося отримати джейлбрейк iPhone 7.4pda.ru