Розроблена РНК-вакцина допомогла захистити макак від віруса Зіка

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Клінічні випробування вакцини розпочнуться протягом 18 місяців.

Вчені успішно випробували вакцину від віруса Зіка на макаках

Міжнародна група вчених розробила і успішно випробувала вакцину від віруса Зіка . Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Nature.

Вчені розробили вакцину на основі матричної РНК (мРНК). Препарат являє собою мРНК, яка кодує оболонковий (anC) і премембранний (prM) глікопротеїни одного з штамів вірусу. Молекули вакцини укладені в ліпідні наночастинки, що сприяють їхній трансляції.

На першому етапі дослідники випробували вакцину на мишах. Препарат зупинив реплікацію вірусу у дев'яти піддослідних особин на п'ять місяців. Тоді як у восьми з дев'яти мишей з контрольної групи контакт з патогеном привів до зараження.

Під час другого етапу випробувань вакцина була введена макакам-резусам. Через п'ять тижнів після інфікування тваринам повторно вводили збудник. Результати показали, що в крові у чотирьох особин при цьому не спостерігалося визначуваних концентрацій патогена; у однієї — зафіксовано незначна і короткочасна присутність вірусу.

Клінічні випробування вакцини почнуться в найближчі 18 місяців.

В кінці січня 2016 року ВООЗ оголосила вірус Зіка глобальною загрозою. Експерти прогнозують, що в 2016 році вірусом можуть заразитися до 4 мільйонів чоловік в Південній і Північній Америці. На даний момент випадки захворювання відзначені у всіх частинах світу. Основним рознощиком вірусу є комар Aedes aegypti.