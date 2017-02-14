Проект одеської команди зібрав на Kickstarter у 17 разів більше необхідного

Одесити створили дзигу, призначену для розслаблення і концентрації.
Проект, що отримав назву RollSpin, пропонує різні варіанти дзиг. Виконані з алюмінію, латуні, бронзи або сталі, вони відрізняються розмірами і кольором. Розміром вони три на три сантиметри і здатні безперервно обертатися більше шести хвилин. Ціни на RollSpin для бекерів починаються від 25 доларів за саму легку алюмінієву версію і закінчуються 43 доларами за бронзову дзигу. Відправка перших продуктів почнеться вже через місяць після завершення кампанії.
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