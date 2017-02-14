Проект одеської команди зібрав на Kickstarter у 17 разів більше необхідного

Одесити створили дзигу, призначену для розслаблення і концентрації.

Дзига призначена для розслаблення і концентрації

Kickstarter

Проект української команди , який представляє собою дзигу для "розслаблення і концентрації в будь-якому оточенні", зібрав нанеобхідну тисячу доларів за добу, а через місяць на рахунку команди було вже 17 тисяч доларів, повідомляє AIN.

Проект, що отримав назву RollSpin, пропонує різні варіанти дзиг. Виконані з алюмінію, латуні, бронзи або сталі, вони відрізняються розмірами і кольором. Розміром вони три на три сантиметри і здатні безперервно обертатися більше шести хвилин. Ціни на RollSpin для бекерів починаються від 25 доларів за саму легку алюмінієву версію і закінчуються 43 доларами за бронзову дзигу. Відправка перших продуктів почнеться вже через місяць після завершення кампанії.

Раніше повідомлялося про те, що в топ-100 постачальників аутсорсингових послуг увійшли 10 українських компаній.