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Проект одеської команди зібрав на Kickstarter у 17 разів більше необхідного

14 лютого в 13:03

Одесити створили дзигу, призначену для розслаблення і концентрації.

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Дзига призначена для розслаблення і концентрації
Проект української команди, який представляє собою дзигу для "розслаблення і концентрації в будь-якому оточенні", зібрав на Kickstarter необхідну тисячу доларів за добу, а через місяць на рахунку команди було вже 17 тисяч доларів, повідомляє AIN.

Проект, що отримав назву RollSpin, пропонує різні варіанти дзиг. Виконані з алюмінію, латуні, бронзи або сталі, вони відрізняються розмірами і кольором. Розміром вони три на три сантиметри і здатні безперервно обертатися більше шести хвилин. Ціни на RollSpin для бекерів починаються від 25 доларів за саму легку алюмінієву версію і закінчуються 43 доларами за бронзову дзигу. Відправка перших продуктів почнеться вже через місяць після завершення кампанії.

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Раніше повідомлялося про те, що в топ-100 постачальників аутсорсингових послуг увійшли 10 українських компаній.

За матеріалами: AIN
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Теги проект Україна
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