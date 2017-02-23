Продажі Samsung Galaxy S8 стартують у квітні – ЗМІ

Презентація нового флагмана компанії запланована на кінець березня.

Продажі нового флагмана Samsung стартують у квітні

Згідно з деякими джерелами, презентація нового флагмана компанії запланована на 29 березня цього року. Передбачається, що Samsung представить S8 і S8+, які будуть відрізнятися діагоналлю дисплея: у першому випадку вона складе 5,7 дюйма, а у другому – 6,2.

Смартфони будуть оснащені процесором Snapdragon 835, обсяг оперативної пам'яті складе чотири гігабайти, а роздільна здатність основної камери – 12 мегапікселів.

Раніше повідомлялося, що компанія припинила поставки Galaxy Note7 та закликала швидше обміняти ці смартфони через загрозу вибуху. Після цього в компанії випустили оновлення, що виключає перегрів Galaxy Note 7. Та попри це користувачі знову поскаржилися на проблеми з акумуляторами.

Пізніше стало відомо, що користувач смартфона з нової партії отримав травми пальців через вибух Galaxy Note 7, постраждав також ноутбук, від якого заряджають пристрій. 9 жовтня стало відомо про самозаймання третього заміненого смартфона. 10 жовтня компанія вирішила призупинити виробництво Galaxy Note 7.

Крім того, літак Delta Airlines рейсу DL138, який здійснював політ з Детройта в Амстердам, був змушений здійснити незаплановану посадку в Великобританії після того, як планшет Samsung загорівся і задимів салон літака.