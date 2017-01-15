Приватна компанія зібрала необхідні кошти для польоту на Місяць

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Компанія Moon Express отримала 20 мільйонів доларів.

Moon Express отримала необхідні кошти для польоту на Місяць

Приватна компанія Moon Express отримала 20 мільйонів доларів в останньому раунді фінансування і зібрала необхідні кошти для організації першого польоту на Місяць . Як повідомляє The Verge , на даний момент компанії вдалося зібрати 45 мільйонів доларів.

Як заявляють представники компанії, необхідні кошти були отримані від приватних компаній. "Тепер у нас є всі ресурси для того, щоб потрапити на Місяць. Наша основна мета полягає в тому, щоб розширити соціальний та економічний вплив людей на Місяць, найбільш недосліджений восьмий континент, а також розпочати нову еру доступних місячних досліджень для студентів, науковців та інших зацікавлених осіб", заявив СЕО компанії Боб Річардс.

Moon Express планує запустити на супутник Землі апарат Moon Express's MX-1E, який займеться дослідженням поверхні Місяця і зробить її знімки. Апарат буде доставлений на орбіту за допомогою експериментальної ракети Electron.

У серпні компанія отримала дозвіл від влади США на висадку на астрономічний об'єкт. Відповідне рішення прийняло Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США після консультацій з Держдепартаментом і ще кількома відомствами.