Приватна компанія зібрала необхідні кошти для польоту на Місяць

Компанія Moon Express отримала 20 мільйонів доларів.
Як заявляють представники компанії, необхідні кошти були отримані від приватних компаній. "Тепер у нас є всі ресурси для того, щоб потрапити на Місяць. Наша основна мета полягає в тому, щоб розширити соціальний та економічний вплив людей на Місяць, найбільш недосліджений восьмий континент, а також розпочати нову еру доступних місячних досліджень для студентів, науковців та інших зацікавлених осіб", заявив СЕО компанії Боб Річардс.
Moon Express планує запустити на супутник Землі апарат Moon Express's MX-1E, який займеться дослідженням поверхні Місяця і зробить її знімки. Апарат буде доставлений на орбіту за допомогою експериментальної ракети Electron.
У серпні компанія отримала дозвіл від влади США на висадку на астрономічний об'єкт. Відповідне рішення прийняло Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США після консультацій з Держдепартаментом і ще кількома відомствами.DT.UA