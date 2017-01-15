Топ Новини
<
>

Приватна компанія зібрала необхідні кошти для польоту на Місяць

15 січня в 15:25

Компанія Moon Express отримала 20 мільйонів доларів.

Moon Express
Moon Express отримала необхідні кошти для польоту на Місяць
Приватна компанія Moon Express отримала 20 мільйонів доларів в останньому раунді фінансування і зібрала необхідні кошти для організації першого польоту на Місяць. Як повідомляє The Verge, на даний момент компанії вдалося зібрати 45 мільйонів доларів.

Як заявляють представники компанії, необхідні кошти були отримані від приватних компаній. "Тепер у нас є всі ресурси для того, щоб потрапити на Місяць. Наша основна мета полягає в тому, щоб розширити соціальний та економічний вплив людей на Місяць, найбільш недосліджений восьмий континент, а також розпочати нову еру доступних місячних досліджень для студентів, науковців та інших зацікавлених осіб", заявив СЕО компанії Боб Річардс.

Читайте також: Вчені назвали вік Місяця

Moon Express планує запустити на супутник Землі апарат Moon Express's MX-1E, який займеться дослідженням поверхні Місяця і зробить її знімки. Апарат буде доставлений на орбіту за допомогою експериментальної ракети Electron.

У серпні компанія отримала дозвіл від влади США на висадку на астрономічний об'єкт. Відповідне рішення прийняло Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США після консультацій з Держдепартаментом і ще кількома відомствами.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Місяць дослідження
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини