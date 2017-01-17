Причиною вимирання динозаврів стали холод і сірчана кислота – вчені

Похолодання було викликано сульфатними аерозолями.

Динозаврів вбили холод і сірчана кислота regnum.ru

Вчені заявили про те, що причиною вимирання динозаврів стало різке похолодання, яке було викликано сірчаною кислотою, що скупчилася у верхніх шарах атмосфери. Висновки вчених були опубліковані в журналі Geophysical Research Letters.

У ході дослідження вчені провели комп'ютерне моделювання, яке показало, що падіння на Землю астероїда могло викликати утворення у верхніх шарах атмосфери крапель сірчаної кислоти, що призвело до похолодання, яке багато видів пережити не змогли.

"Тривале похолодання, викликане сульфатними аерозолями, могло виявитися набагато більш значущим чинником для масового вимирання, ніж пил, який залишається в атмосфері на відносно недовгий час", - заявила одна з авторів дослідження Джулія Брюггер.

Моделювання кліматичної моделі, яка могла існувати 66 мільйонів років тому, показало, що сірчана кислота могла утворитися в атмосфері через вулканічну активність, а також через випари, що піднімаються над кратером, який утворився від зіткнення з астероїдом.

За кілька років температура впала на 26 градусів Цельсія, заморозки були навіть на екваторі, а на полюсах температура сягала -60 градусів Цельсія. Також, можливо, через охолодження води з поверхні океану опустилися глибше, а більш теплі піднялися і, коли поживні речовини опинилися на поверхні, сталося масове цвітіння водоростей, у тому числі і токсичних.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки унікального арктичного динозавра, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл". У довжину даний динозавр досягав близько 7,5 м. У часи Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика була вкрита хвойними лісами, а середньорічна температура була +7 градусів за Цельсієм.