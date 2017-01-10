Поблизу Землі пролетів астероїд розміром з 10-поверховий будинок

Небесне тіло пролетіло в межах половини відстані від Землі до Місяця.

Астероїд розміром з 10-поверховий будинок пройшов у межах половини відстані від Землі до Місяця NASA

У понеділок вранці повз Землі пролетів астероїд 2017 AG13. Як повідомляє Business Insider, небесне тіло було виявлено дослідниками з університету арізони тільки в суботу.

Довжина астероїда становила від 15 до 34 метрів, під час проходження повз Землі він рухався на швидкості 16 кілометрів на секунду. Як заявляють астрономи, небесне тіло перетнуло орбіти двох планет: Венери і Землі. При цьому, 2017 AG13 пройшов у межах половини відстані від Землі до Місяця.

Фахівці з університету Пердью розрахували, що, якщо б небесне тіло ввійшло в атмосферу Землі, воно б стало причиною вибуху, потужність якого в десятки разів перевищила потужність вибуху атомної бомби в Хіросімі. Разом з тим, вибух стався на відстані 16 кілометрів від поверхні планети, тому серйозних руйнувань вдалося б уникнути. За словами дослідників, подібні вибухи трапляються приблизно раз на 150 років.

Раніше вчені заявили про те, що потенційно небезпечні для Землі астероїди залишаються невидимими для наземних телескопів. До своїх висновків дослідники прийшли, проаналізувавши дані виявлень навколоземних об'єктів кількома обсерваторіями.