Планети в жилій зоні червоних карликів можуть швидко втрачати кисень – вчені

Червоні карлики можуть викидати в космос занадто велику кількість зоряної речовини.

Планети біля червоних карликів можуть бути незаселеними через сильні спалахи Lenta.ru

Вчені з NASA заявили про те, що планети , які знаходяться в жилій зоні червоних карликів, насправді можуть бути незаселеними через вплив своєї зірки. На думку дослідників, червоні карлики можуть викидати в космос велику кількість випромінювання, повідомляється на сайті агентства

Для визначення жилої зони зірки вчені зазвичай використовую дані про те, як багато тепла і світла зірка передає планетам, які обертаються навколо неї. Разом з тим, зірки випромінюють в рентгенівському і ультрафіолетовому спектрі і викидають спалахи і корональні викиди маси. Одним з можливих наслідків такого впливу може стати те, що молекули водню і кисню, необхідні для утворення води, будуть випаровуватися в космос.

Крім того, вчені пропонують звертати увагу на вік зірки. Молоді зірки щодня продукують потужні спалахи і викиди в 100 разів потужніший, ніж ті, які спостерігаються на Сонці. На більш "дорослих" зірках подібні спалахи спостерігаються раз на 100 років.

Як підкреслюють вчені, модель "втечі" кисню з атмосфери планет навколо червоних карликів не передбачає його подальше відновлення за рахунок вулканічної активності або бомбардування кометами.

Раніше повідомлялося про те, що вчені помітили величезний ураган, який нагадує Велика червона пляма на Юпітері, на невеликий зірці. Існування подібних ураганів на планетах було відомо вченим вже давно, але цей ураган став першим свідченням того, що вони зустрічаються і на зірках.