Південна Корея планує побудувати власний потяг Hyperloop

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Команда проекту має намір створити прототип потяга, який може розвивати швидкість до тисячі кілометрів на годину.

У Південній Кореї може з'явиться власний Hyperloop Jumpstartfund

Корейська залізничний науково-дослідний інститут спільно з Університетом Ханьянг розробить прототип швидкісного потягу Hyperloop , повідомляє South China Morning Post.

Дослідники з Південної Кореї протягом найближчих трьох років планують вивчити можливості існуючих технологій зі створення подібних транспортних систем. Команда проекту має намір розробити прототип швидкісного потяга, який зможе розвивати швидкість до тисячі кілометрів на годину.

Проект вакуумного потяга був запропонований Ілоном Маском. Hyperloop буде представляти собою систему труб, по яких будуть переміщатися капсули з пасажирами. Передбачається, що капсули всередині неї будуть досягати швидкості 1130 кілометрів на годину. Hyperloop буде поєднувати в собі технології вакуумного потяга і потяга на магнітній подушці. Капсули в Hyperloop будуть рухатися герметичною трубою, тиск в якій дорівнює одній тисячній атмосферного.