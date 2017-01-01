Підсумки 2016 року: Головні відкриття в галузі космосу

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В 2016 році вчені зафіксували гравітаційні хвилі і відкрили "другу Землю".

2016 рік став роком кількох важливих відкриттів у сфері космосу. Вченим вдалося "зловити" гравітаційні хвилі, існування яких передбачив Альберт Ейнштейн, відкрити другу Землю" у найближчої до Сонця зірки і дізнатися про існування Дев'ятої планети. DT.UA зібрало головні відкриття минулого року.

Дев'ята планета

NASA

20 січня астрономи Майкл Браун і Костянтин Батигін з Каліфорнійського університету в Пасадені заявили про те, що їм вдалося виявити за орбітою Плутона об'єкт розміром з Нептун, маса якого перевищує масу Землі в 10 разів. У найближчій точці дев'ята планета підходить до Сонця на відстань, що в сім разів перевищує радіус орбіти Нептуна — на 200 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця дорівнює відстані від Сонця до Землі). Дальня точка орбіти віддалена від нашої зірки на 600-1200 астрономічних одиниць.

Виявити загадкову планету Х астрономам вдалося за допомогою аналізу даних про гравітаційний вплив, який вона має на сусідні небесні тіла. Ймовірність помилки у виявленні Дев'ятої планети автори дослідження оцінюють на 0,07%. Разом з тим, остаточно про відкриття нової планети буде повідомлено, коли астрономам вдасться побачити її в телескоп.

Гравітаційні хвилі

NASA

Вони описуються рівняннями хвильового типу, їхні рішення відповідають збуренням простору-часу, що рухається зі швидкістю світла. На відміну від електромагнітних хвиль — світла — інтенсивність гравітаційних хвиль на багато порядків менша, тому виявити їх вдалося лише через 100 років з моменту передбачення.

11 лютого вчені з проекту LIGO заявили про експериментальне відкриття гравітаційних хвиль, які є прямим наслідком Загальної теорії відносності, запропонованої Альбертом Ейнштейном в 1915 році.

LIGO — це система з двох однакових детекторів, ретельно налаштованих для реєстрації неймовірно малих зміщень від проходження гравітаційних хвиль. Детектори розташовані на відстані трьох тисяч кілометрів один від одного в Лівінгстоні, штат Луїзіана, і Хенфорді, штат Вашингтон. Проект був запропонований у 1992 році групою американських вчених, в яку входив у тому числі Кіп Торн, відомий своєю участю у створенні фільму "Інтерстеллар". LIGO, що обійшлася в 370 мільйонів доларів, приступила до роботи ще в 2002 році, але зловити гравітаційну хвилю вдалося тільки після модернізації, здійсненої в 2010-2015 роках.

Друга Земля

24 серпня вчені заявили про те, що біля найближчої до Сонця зірки Проксима Центавра виявлена землеподібна потенційно населена планета. Відстань від планети Proxima b до материнської зірки становить сім мільйонів кілометрів – всього 5% від відстані між Землею і Сонцем. Планета знаходиться набагато ближче до своєї материнської зірки, ніж Меркурій до Сонця, але і сама Проксима набагато тьмяніша за Сонце. Тому виходить, що Proxima b потрапляє всередину жилої зони своєї зірки. За оцінками, температура на її поверхні дозволяє існувати воді в рідкому стані.

Як підкреслюють вчені, якщо виявиться, що у планети є магнітне поле щільна атмосфера і океани, наповнені рідкою водою, шанси на існування на ній життя дуже високі.

Ще одна зірка з дивними змінами яскравості

Астрономи виявили ще одну зірку з загадковими перепадами яскравості. У 2015 році була виявлена KIC 8462852, чия світність падала на 20% і залишалася на такому ж рівні деякий час. Деякі астрономи пов'язують такі перепади яскравості з наявністю навколо зірки мегаструктур, побудованих інопланетною цивілізацією.

EPIC 204278916 також здивувала вчених. Блиск зірки, згідно з даними космічного телескопа "Кеплер", знижувався до 65% від максимального протягом 25 діб спостережень. Сильні провали в кривій блиску означають, що зірку закривав об'єкт, порівнянний з нею за своїми розмірами. Як і у випадку з KIC 8462852, навряд чи причиною є щільна хмара комет: потрібно було б кілька сотень тисяч комет з гігантськими ядрами.

16 нових "сигналів інопланетян"

Lenta.ru



Вперше швидкі радіосплески (FRB), які деякі вчені пов'язували з сигналами інопланетної цивілізації, були виявлені ще в 2007 році. З тих пір дослідники періодично фіксували подібні сплески, які завжди були одиничними явищами.

Разом з тим, в березні цього року вчені зафіксували 10 FRB, які виходили з одного регіону космосу в сузір'ї Візничого. У грудні були зафіксовані ще шість імпульсів, які виходили з того ж регіону космосу. На думку дослідників, виявлення 16 швидких радіосплесків в одному і тому ж регіоні допоможе їм встановити природу їхнього походження.