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Panasonic представила домашнього робота-помічника

13 січня в 15:14

Корпус робота виконаний у формі яйця.

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Висота робота становить 29 сантиметрів
N+1
Компанія Panasonic на виставці CES-2017 представила робота-помічника Pico, корпус якого виконаний у формі яйця, повідомляє N+1.

Висота робота становить 29 сантиметрів, у його кришці встановлений проектор. Pico вміє самостійно пересуватися по рівній поверхні на швидкості до 3,5 кілометрів на годину, а заряду його батареї вистачає на шість годин. У "шиї" робота встановлено три сервоприводи, завдяки яким Pico може рухати кришкою з проектором, що оживляє його поведінку.

Компанія не розкриває всі можливості робота, але відомо, що в майбутньому буде випущено програмне забезпечення з підтримкою інтерактивних ігор.

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Раніше вчені навчили робота сумніватися в правильності вказівок людини. Отримавши наказ, робот не відразу його виконує, а спочатку аналізує свої навички і фізичні можливості виконати наказ. Крім цього розглядається становище робота в системі відносин "начальник-підлеглий": робот "думає", чи має він взагалі виконувати цей наказ. Щоб це сталося, людина, що віддає розпорядження повинна володіти відповідними повноваженнями.

За матеріалами: N+1
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Теги робот інтерактивний
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