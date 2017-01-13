Panasonic представила домашнього робота-помічника

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Корпус робота виконаний у формі яйця.

Висота робота становить 29 сантиметрів N+1

Компанія Panasonic на виставці CES-2017 представила робота -помічника Pico, корпус якого виконаний у формі яйця, повідомляє N+1.

Висота робота становить 29 сантиметрів, у його кришці встановлений проектор. Pico вміє самостійно пересуватися по рівній поверхні на швидкості до 3,5 кілометрів на годину, а заряду його батареї вистачає на шість годин. У "шиї" робота встановлено три сервоприводи, завдяки яким Pico може рухати кришкою з проектором, що оживляє його поведінку.

Компанія не розкриває всі можливості робота, але відомо, що в майбутньому буде випущено програмне забезпечення з підтримкою інтерактивних ігор.

Раніше вчені навчили робота сумніватися в правильності вказівок людини. Отримавши наказ, робот не відразу його виконує, а спочатку аналізує свої навички і фізичні можливості виконати наказ. Крім цього розглядається становище робота в системі відносин "начальник-підлеглий": робот "думає", чи має він взагалі виконувати цей наказ. Щоб це сталося, людина, що віддає розпорядження повинна володіти відповідними повноваженнями.