Палеонтологи виявили вагітного предка динозавра

Вік решткыв оцінюється в 245 мільйонів років.

Здатність до живонародження з'явилася на 50 мільйонів років раніше передбачуваного

Вчені досліджували скам'янілі останки предка динозаврів і встановили, що він був вагітної самкою – всередині був виявлений плід. Про свою знахідку вчені повідомили у журналі Nature Communications.

Виявлені рештки належали диноцефалозавру – стародавньому ящеру, який мав майже двометрову шию. Спочатку дослідники вважали, що невелика тварина, яка було виявлено всередині ящера, э здобиччу, але потім встановили, що це був маленький диноцефалозавр. Дитинча перебувало у згорнутому стані, характерному для ембріонів.

Як відзначають дослідники, виявлення вагітної самки свідчить про те, що здатність до живонародженняз'явилася на 50 мільйонів років раніше передбачуваного.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки унікального арктичного динозавра, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл". У довжину даний динозавр досягав близько 7,5 м. У часи Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика була вкрита хвойними лісами, а середньорічна температура була +7 градусів за Цельсієм.