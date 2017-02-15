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Палеонтологи виявили вагітного предка динозавра

15 лютого в 12:04

Вік решткыв оцінюється в 245 мільйонів років.

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Здатність до живонародження з'явилася на 50 мільйонів років раніше передбачуваного
Вчені досліджували скам'янілі останки предка динозаврів і встановили, що він був вагітної самкою – всередині був виявлений плід. Про свою знахідку вчені повідомили у журналі Nature Communications.

Виявлені рештки належали диноцефалозавру – стародавньому ящеру, який мав майже двометрову шию. Спочатку дослідники вважали, що невелика тварина, яка було виявлено всередині ящера, э здобиччу, але потім встановили, що це був маленький диноцефалозавр. Дитинча перебувало у згорнутому стані, характерному для ембріонів.

Як відзначають дослідники, виявлення вагітної самки свідчить про те, що здатність до живонародженняз'явилася на 50 мільйонів років раніше передбачуваного.

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Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки унікального арктичного динозавра, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл". У довжину даний динозавр досягав близько 7,5 м. У часи Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика була вкрита хвойними лісами, а середньорічна температура була +7 градусів за Цельсієм.

За матеріалами: DT.UA
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Теги динозавр вагітність вчені тварини
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