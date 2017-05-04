Палеонтологи виявили в Китаї динозавра з "пташиним" пір'ям

На думку вчених, динозавр вмів літати.

Динозавр жив на Землі близько 125 мільйонів років тому

Палеонтологи виявили на півночі Китаю рештки динозавра , який був покритий "пташиними" пір'ям і, імовірно, вмів літати. Про знахідку дослідники повідомили в журналі Nature Communications.

Рештки динозавра були виявлені під час дослідження відкладів крейдового періоду віком близько 125 мільйонів років. Динозавр належав до числа троодонів — середніх за розміром хижих ящерів, які є найближчими родичами птахів. Його довжина становила близько метра без урахування пір'я, а маса — приблизно три кілограми.

За словами вчених, виявлена істота більше нагадувала велику птицю, ніж типових динозаврів. Головною незвичайною рисою цього троодона є його пір'я. Вивчивши їхні відбитки, вчені прийшли до висновку, що пір'я цього динозавра було коротше з одного боку, ніж з іншого. Подібна структура пера була абсолютно нехарактерною для інших динозаврів і вважалася однією з визначальних рис сучасних птахів, що вміють літати.

Поки що вчені не можуть сказати, чи вмів динозавр, який отримав назву Jianianhualong tengi, літати, чи він використав хвіст і крила для уповільнення падіння з дерев або пагорбів, або для розгону і гальмування при гонитві за черговою жертвою.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки унікального арктичного динозавра, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл". У довжину даний динозавр досягав близько 7,5 м. У часи Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика була вкрита хвойними лісами, а середньорічна температура була +7 градусів за Цельсієм.