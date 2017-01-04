Опубліковано відео випробувань безпілотного таксі в Китаї

EHang 184 виконаний за схемою квадрокоптера, на кінцях кожного з променів якого розміщені два електромотори.

Апарат може перебувати в повітрі до 23 хвилин N+1

Китайська компанія EHang представила відео льотних випробувань перспективного пасажирського безпілотного таксі EHang 184. Як зазначає N+1, випробування були проведені через рік після того, як компанія заявила про те, що буде займатися розробкою безпілотних таксі.

EHang 184 виконаний за схемою квадрокоптера, на кінцях кожного з променів якого розміщені два електромотори. Ці мотори запускають повітряні гвинти, що дивляться вгору і вниз. Як очікується, повноцінне таксі зможе перевозити пасажирів масою до ста кілограмів. Повністю електричний апарат зможе розвивати швидкість до ста кілометрів на годину і знаходитися в повітрі до 23 хвилин.

У червні минулого року компанія Google почала випробування прототипу самокерованої машини на вулицях міста Маунтін-В'ю, Каліфорнія. Машина розрахована на повністю самостійне управління, тому в ній не передбачено наявність керма і педалей.