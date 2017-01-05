Нова частина Mass Effect вийде в березні 2017 року

Реліз продовження космічної гри Mass Effect: Andromeda відбудеться в березні наступного року. Як повідомляє Gematsu, нова частина гри для PS4, Xbox One і PC буде доступна в США 21 березня, а в Європі – 23 березня.
Новий Mass Effect — четверта гра в серії. В ній розповідається про події, які сталися через 600 років після завершення Mass Effect 3.
Використання матеріалів «ZN.UA» дозволяється за умови посилання на «ZN.UA».
Для інтернет-видань обов'язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал.
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Матеріали в блоці "Новини компаній" публікуються на правах реклами.