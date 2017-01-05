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Нова частина Mass Effect вийде в березні 2017 року

5 січня в 13:44

Гра буде доступна на PS4, Xbox One і PC.

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Mass Effect: Andromeda вийде в березні 2017 року
Реліз продовження космічної гри Mass Effect: Andromeda відбудеться в березні наступного року. Як повідомляє Gematsu, нова частина гри для PS4, Xbox One і PC буде доступна в США 21 березня, а в Європі – 23 березня.

Новий Mass Effect — четверта гра в серії. В ній розповідається про події, які сталися через 600 років після завершення Mass Effect 3.

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У вересні компанія GSC Game World випустила нову частину легендарних "Козаків".

За матеріалами: DT.UA
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Теги гра Xbox реліз
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