Нова частина Mass Effect вийде в березні 2017 року

Гра буде доступна на PS4, Xbox One і PC.

Mass Effect: Andromeda вийде в березні 2017 року

Реліз продовження космічної гри Mass Effect: Andromeda відбудеться в березні наступного року. Як повідомляє Gematsu , нова частина гри для PS4, Xbox One і PC буде доступна в США 21 березня, а в Європі – 23 березня.

Новий Mass Effect — четверта гра в серії. В ній розповідається про події, які сталися через 600 років після завершення Mass Effect 3.

У вересні компанія GSC Game World випустила нову частину легендарних "Козаків".