Nokia і Apple подали зустрічні позови про порушення патентів на технології

У 2011 році компанії вже врегулювали патентний спір.

Nokia і Apple відновили патентні війни

Apple Inc. та Nokia Corp . цього тижня подали зустрічні позови в суди США і Німеччини про порушення патентних прав на технології, які використовуються в iPhone і інших продуктів Apple. Як повідомляє The Wall Street Journal , патентний розгляд стане вже другим за останні сім років.

У 2011 році компанії вже врегулювали патентний спір, тоді Apple погодилася виплачувати роялті за використання деяких патентів Nokia. Тепер же Apple подала позов в каліфорнійський суд, стверджуючи, що Nokia виключила деякі патенти з угоди та передала їх іншим особам "з метою стягнути надлишкові роялті" у Apple. Вона попросила суд стягнути з Nokia збитки і підтвердити порушення договору з боку Nokia.

Nokia подала позов до судів Німеччини та США, стверджуючи, що продукція Apple порушує 32 патенту Nokia - від дисплеїв і антен до кодування відео.



Голова патентного бізнесу Nokia Ількка Рахнасто написав, що компанія кілька років намагалася узгодити з Apple можливості законного використання цих 32 патентів, перш ніж звернутися до суду.

У травні цього року Microsoft продала бізнес кнопкових телефонів і права на використання бренду Nokia за 350 мільйонів доларів компаніям FIH Mobile і HMD Global. FIH Mobile є дочірньою структурою китайської компанії Foxconn, на заводах якої виробляються смартфони iPhone і інша популярна споживча електроніка.