Nintendo Switch буде випущена на початку березня

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Вартість приставки складе близько 300 доларів.

Nintendo Switch надійде в продаж у березні

Компанія Nintendo офіційно представила нову приставку Switch і оголосила про те, що випустить нову консоль 3 березня, повідомляє ВВС.

При цьому вартість приставки складе близько 300 доларів США. Варто відзначити, що більшість аналітиків чекали нижчу ціну приставки.

Приставка може бути поміщена в док-станцію і підключена до телевізора при використанні будинку, якщо ж її вийняти з док-станції, вона переходить у портативний режим і, таким чином, всі ігри можна взяти з собою.

Приставка може використовуватися як одним гравцем, так і декількома. З боків вона оснащена знімними контролерами Joy-Con з кожної сторони. Один гравець може тримати контролери Joy-Con в обох руках, два гравці - взяти по одному контролеру або кілька гравців - використовувати ряд контролерів Joy-Con - можливі різноманітні способи гри. Контролери можна повернути в початкове положення або вставити в тримач Joy-Con, який нагадує традиційні геймпади.

У вересні компанія представила версію однієї зі своїх найпопулярніших ігор "Маріо" для користувачів iOS.