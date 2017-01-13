Топ Новини
<
>

Nintendo Switch буде випущена на початку березня

13 січня в 12:29

Вартість приставки складе близько 300 доларів.

Nintendo Switch
Nintendo Switch надійде в продаж у березні
Компанія Nintendo офіційно представила нову приставку Switch і оголосила про те, що випустить нову консоль 3 березня, повідомляє ВВС.

При цьому вартість приставки складе близько 300 доларів США. Варто відзначити, що більшість аналітиків чекали нижчу ціну приставки.

Приставка може бути поміщена в док-станцію і підключена до телевізора при використанні будинку, якщо ж її вийняти з док-станції, вона переходить у портативний режим і, таким чином, всі ігри можна взяти з собою.

Приставка може використовуватися як одним гравцем, так і декількома. З боків вона оснащена знімними контролерами Joy-Con з кожної сторони. Один гравець може тримати контролери Joy-Con в обох руках, два гравці - взяти по одному контролеру або кілька гравців - використовувати ряд контролерів Joy-Con - можливі різноманітні способи гри. Контролери можна повернути в початкове положення або вставити в тримач Joy-Con, який нагадує традиційні геймпади.

Читайте також: Nintendo планує випускати по три мобільні гри на рік

У вересні компанія представила версію однієї зі своїх найпопулярніших ігор "Маріо" для користувачів iOS.

За матеріалами: DT.UA , BBC Україна ,
Читайте також
Теги ігри користувач консоль
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини