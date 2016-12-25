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Nintendo планує випускати по три мобільні гри на рік

25 грудня в 12:31

У наступному році компанія випустить Fire Emblem і Animal Crossing.

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Nintendo буде випускати по дві-три мобільні ігри на рік
Компанія Nintendo розглядає можливість розширення свого мобільного підрозділу та планує випускати по дві-три мобільних гри в рік, починаючи з 2017. Про це заявив президент компанії Татсуми Кимішима, повідомляє The Verge.

У наступному році компанія вже планує випустити гри Fire Emblem і Animal Crossing на додаток до версії Super Mario Run для Android.

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На даний момент гра доступна для iOS-пристроїв і, хоча її встановлення є безкоштовним, повна версія гри коштує 9,99 долара. Незважаючи на це, гру вже завантажили більше 40 мільйонів разів. Компанія впевнена, що Super Mario Run буде завантажена 100 мільйонів разів.

У липні Nintendo випустила мобільну гру Pokemon Go, якій вдалося обійти за популярністю Twtter всього за тиждень.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ігри мобільний iOS Android
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