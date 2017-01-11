Нідерландські потяги повністю перейшли на вітряну енергію

Перехід на вітряну енергію відбувся на рік раніше запланованого.

Потяги в Нідерландах перейшли на вітряну енергію

Національна залізнична компанія Нідерландів заявила про те, що 100% її потягів перейшли на вітряну енергію, повідомляє The Guardian . Як підкреслює видання, перехід на цей вид енергії відбувся на рік раніше запланованого.

"З 1 січня всі наші потяги пересуваються на вітряної енергії", повідомив представник залізничної компанії Том Бун.

Контракт на перехід на вітряну енергію був укладений з компанією Eneco. Згідно з контрактом, укладеним на 10 років, перехід повинен був відбутися до січня 2018 року.

На даний момент парк NS включає 5,5 тисячі потягів, що курсують по міжміським напрямами. За годину роботи вітрогенератора потяг може проїхати близько 200 кілометрів, щодня послугами NS користується 600 тисяч осіб. До 2020 року витрата енергії на пасажира планується скоротити на 35 процентних пунктів.

Раніше влада Франції заявила про відкриття першої в світі дороги для машин з сонячними панелями. Ділянка шосе з сонячними панелями довжиною 0,6 милі (близько кілометра) розташована у місті Турувр-о-Перш на заході країни.