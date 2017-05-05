Найпотужніший лазер у світі зробив перший постріл

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Довжина лазера становить 3,4 кілометра.

Довжина лазера становить 3,4 кілометра Lenta.ru

Найбільший в світі лазер на вільних електронах XFEL здійснив свій перший постріл, повідомляє дослідний центр DESY.

Лазер розташовується в Німеччині в підземному тунелі на глибині 6-38 метрів. Його довжина становить 3,4 кілометра. Він генерує синхротронне випромінювання в рентгенівському діапазоні. Його випускають електрони, розігнані до релятивістської швидкості (близької до швидкості світла).



Лінійний прискорювач довжиною 2,1 кілометра розганяє електрони, які потрапляють в тунель, де перебувають понад 17 тисяч магнітів. З них складаються ондулятори — пристрої, що створюють змінне в просторі поперечне магнітне поле. Частки, що рухаються в ньому, починають коливатися і при кожному русі випускати високоенергетичні фотони. Останні об'єднуються в пучок рентгенівських променів, енергія яких посилюється у міру проходження електрона вздовж ондулятора.

Під час випробувань XFEL виробляв лише один імпульс на секунду, але до кінця року цей показник буде збільшений до 27 тисяч імпульсів на секунду.

Раніше повідомлялося про те, що в Японії створили найпотужніший лазер у світі. Нова установка змогла провести імпульс, потужність якого становить два петавата (або два квадрильйонів ват) — це приблизно в 1 000 разів більше, ніж сумарне споживання електрики в усьому світі.