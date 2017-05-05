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Найпотужніший лазер у світі зробив перший постріл

5 травня в 11:05

Довжина лазера становить 3,4 кілометра.

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Довжина лазера становить 3,4 кілометра
Lenta.ru
Найбільший в світі лазер на вільних електронах XFEL здійснив свій перший постріл, повідомляє дослідний центр DESY.

Лазер розташовується в Німеччині в підземному тунелі на глибині 6-38 метрів. Його довжина становить 3,4 кілометра. Він генерує синхротронне випромінювання в рентгенівському діапазоні. Його випускають електрони, розігнані до релятивістської швидкості (близької до швидкості світла).

Лінійний прискорювач довжиною 2,1 кілометра розганяє електрони, які потрапляють в тунель, де перебувають понад 17 тисяч магнітів. З них складаються ондулятори — пристрої, що створюють змінне в просторі поперечне магнітне поле. Частки, що рухаються в ньому, починають коливатися і при кожному русі випускати високоенергетичні фотони. Останні об'єднуються в пучок рентгенівських променів, енергія яких посилюється у міру проходження електрона вздовж ондулятора.

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Під час випробувань XFEL виробляв лише один імпульс на секунду, але до кінця року цей показник буде збільшений до 27 тисяч імпульсів на секунду.

Раніше повідомлялося про те, що в Японії створили найпотужніший лазер у світі Нова установка змогла провести імпульс, потужність якого становить два петавата (або два квадрильйонів ват) — це приблизно в 1 000 разів більше, ніж сумарне споживання електрики в усьому світі.

За матеріалами: Lenta.ru
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Теги лазер електрони
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