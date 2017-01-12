Найбільш далекі зірки Чумацького Шляху були "вкрадені" у іншої галактики

Чумацький Шлях міг захопити зірки у карликової сусідки.

Чумацький Шлях "вкрав" зірки у своїй сусідки NASA

Астрономи заявили про те, що 11 найбільш далеких зірок Чумацького Шляху , які знаходяться далеко за межами спірального диска, могли бути перетягнуті з сусідньої карликової галактики. Висновки дослідників опубліковані в The Astrophysical Journal.

У ході дослідження вчені змоделювали взаємодію між нашою галактикою і еліптичною галактикою у Стрільці (SagDEG), яке відбувалося протягом останніх восьми мільярдів років. Галактика знаходиться на відстані 50 тисяч світлових років від центру Чумацького Шляху, а сама вона в поперечнику досягає 10 тисяч світлових років.

Для різних варіантів розрахунків вчені використовували різні швидкості і кути зближення двох галактик, після чого порівнювали отриману картину з тією, яка спостерігається сьогодні астрономічними інструментами. Розрахунки вчених показали, що на перших етапах зустрічі, близько восьми мільярдів років тому, SagDEG була набагато крупнішою за нинішні розміри. Її маса в той час оцінювалася в 10 мільярдів мас Сонця. Однак поступово карликова галактика втратила близько третини своїх зірок і до 90% темної матерії.

Ця речовина утворила три окремих зоряних потоки, які розтягнулися на величезній відстані – до мільйона світлових років від центру Чумацького Шляху. До цих потоків належать п'ять з групи 11 найбільш периферійних зірок нашої галактики – інші шість, за припущенням учених, були "вкрадені" у якоїсь іншої карликової сусідки.

Раніше вчені встановили, що сліди на диску Чумацького Шляху з'явилися в результаті зіткнення з іншою галактикою. На думку дослідників, галактика пройшла крізь Чумацький Шлях близько 500 мільйонів років тому, і зараз знаходиться на відстані 300 тисяч світлових років від нашої галактики, продовжуючи віддалятися зі швидкістю близько 200 кілометрів на секунду.