NASA запустить місію з вивчення чорних дір

Місія складатиметься з трьох орбітальних телескопів, здатних вимірювати поляризацію космічних променів.

NASA займеться вивченням чорних дір kak-eto-sdelano.ru

NASA заявило про запуск нової місії з вивчення високоенергетичного випромінювання чорних дір , нейтронних зірок і пульсарів. Як повідомляється на сайті агентства , місія отримала назву IXPE.

Місія складатиметься з трьох орбітальних телескопів, здатних вимірювати поляризацію космічних променів, які виходять від різних об'єктів. На думку дослідників, це дозволить їм отримати більше інформації про об'єкти, "біля яких гравітаційні, електричні і магнітні поля досягають своїх меж".

Запуск місії відбудеться в 2020 році, а її вартість оцінюється в 188 мільйонів доларів. Ракета-носій для виводу телескопів буде надана американською компанією Ball Aerospace, детектори поляризації, розроблені в Італії, — Італійським космічним агентством (ASI). Проект реалізується в рамках програми "Експлорер", яка ведеться з 1958 року.

Раніше NASA представило відео знищення зірки чорною дірою. На відео зображено момент так званого "приливного руйнування", яке знаходиться в центрі галактики, розташованій на відстані 290 мільйонів світлових років від Землі.