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NASA запустить місію з вивчення чорних дір

4 січня в 13:51

Місія складатиметься з трьох орбітальних телескопів, здатних вимірювати поляризацію космічних променів.

Черная дыра
NASA займеться вивченням чорних дір
kak-eto-sdelano.ru
NASA заявило про запуск нової місії з вивчення високоенергетичного випромінювання чорних дір, нейтронних зірок і пульсарів. Як повідомляється на сайті агентства, місія отримала назву IXPE.

Місія складатиметься з трьох орбітальних телескопів, здатних вимірювати поляризацію космічних променів, які виходять від різних об'єктів. На думку дослідників, це дозволить їм отримати більше інформації про об'єкти, "біля яких гравітаційні, електричні і магнітні поля досягають своїх меж".

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Запуск місії відбудеться в 2020 році, а її вартість оцінюється в 188 мільйонів доларів. Ракета-носій для виводу телескопів буде надана американською компанією Ball Aerospace, детектори поляризації, розроблені в Італії, — Італійським космічним агентством (ASI). Проект реалізується в рамках програми "Експлорер", яка ведеться з 1958 року.

Раніше NASA представило відео знищення зірки чорною дірою. На відео зображено момент так званого "приливного руйнування", яке знаходиться в центрі галактики, розташованій на відстані 290 мільйонів світлових років від Землі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги космос NASA
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