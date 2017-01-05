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NASA запускає дві місії з вивчення Сонячної системи

5 січня в 10:43

Місії займуться дослідженням астероїдів.

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NASA запустить дві місії з дослідження астероїдів
NASA
NASA заявило про запуск двох місій, які зможуть пролити світло на ранні етапи існування Сонячної системи. Як повідомляється на сайті агентства, місії отримали назву Lucy і Psyche і будуть запущені в 2021 і 2023 роках відповідно.

Lucy займеться вивченням Троянських астероїдів Юпітера. Передбачається, що він досягне головної мети у 2025 році, а з 2027 за 2033 рік апарат буде вивчати шість Троянських астероїдів. Psyche буде досліджувати унікальний металевий астероїд, який не був вивчений раніше, відомий як "16 Психея". Апарат досягне астероїда в 2030 році.

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Раніше вчені заявили про те, що потенційно небезпечні для Землі астероїди залишаються невидимими для наземних телескопів. До своїх висновків дослідники прийшли, проаналізувавши дані виявлень навколоземних об'єктів кількома обсерваторіями.

За матеріалами: DT.UA
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Теги астероїд NASA
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