NASA залишить "Юнону" на довгих орбітах Юпітера

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Агентство відмовилося від ідеї переведення "Юнони" на 14-денні орбіти.

"Юнона" залишиться на довгих орбітах Юпітера NASA

Космічний апарат , який займається вивченням системи Юпітера, залишиться на довгих орбітах. Як повідомляється на сайті NASA , апарат залишиться на 53-денних орбітах до кінця місії.

Відмова від переходу "Юнони" на 14-денні орбіти пов'язаний з ризиком пропалення головного двигуна апарату, який може перешкодити йому досягти всіх поставлених наукових цілей. Фахівці NASA дійшли висновку про те, що головний двигун "Юнони" не гарантує переходу на нову орбіту.

На думку команди, відмова від зближення з Юпітером дасть переваги: дає змогу оцінити взаємодію його зовнішньої магнітосфери із сонячним вітром, а також заощадить ресурс станції, яка після маневру опинилася б у радіаційному поясі.

"Юнона" була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, вона є частиною програми New Frontiers . До "Юнони" на орбіті Юпітера працював зонд Galileo, але "Юнона" першої в історії буде робити обліт планети через її полюса. Апарат прибув на орбіту Юпітера в липні цього року.