NASA виявило сім планет за межами Сонячної системи

В системі зірки TRAPPIST-1 можуть існувати умови для життя.

Екзопланети знаходяться на відстані 40 світлових років

Вчені Американського аерокосмічного агентства (NASA) відкрили сім планет за межами Сонячної системи, про це повідомили на прес-конференції в штаб-квартирі NASA.

Відкриті планети знаходяться на орбіті одиночної зірки TRAPPIST-1 - червоного карлика в сузір'ї Водолія - на відстані 40 світлових років від Землі.

Зірка TRAPPIST-1 набагато менша ніж Сонце, і не така гаряча. Однак за словами астронома Мікаеля Жийона, в цій системі можуть існувати умови для життя. Відкриття було зроблено за допомогою телескопа Spitzer.

Планети цієї зоряної системи настільки близькі один до одного, що їх гравітаційні поля взаємодіють між собою, підштовхуючи один одного таким чином, що дозволило команді оцінити масу кожної планети. Вони від 0,4 до 1,4 рази більше маси Землі.

Екзопланета - планета, яка обертається навколо зірки, яка не є Сонцем. На початок 2017 року достовірно підтверджено існування 3563 екзопланет в 2674 планетних системах. Більше всього схожа на Землю екзопланета Kepler-438 b, яка знаходиться на відстані 470 світлових років від Сонця.

Як повідомлялося, дослідники NASA хочуть повернути Плутону статус планети.