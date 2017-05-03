NASA виявило планетну систему, яка нагадує Сонячну

Планетна система розташовується на відстані 10,5 світлових років від Землі.

У системі виявлені пояси з уламків NASA

Обсерваторія NASA Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) виявила в сузір'ї Ерідана систему екзопланет , яка дуже нагадує Сонячну систему. Як повідомляється на сайті NASA , система розташовується на відстані 10,5 світлових років від Землі.

Зірка Епсилон Ерідана, навколо якої обертаються планети, нагадує молоде Сонце. Система дозволить вченим встановити, як розвиваються планети, які були сформовані навколо зірок, схожих на наше світило.

Раніше дослідники вже встановили, що навколо зірки обертається диск зі "сміття", який свідчить про те, що формування планет навколо світила вже завершилося. Подібне "сміття" може приймати форму газу і пилу або невеликих об'єктів, що складаються з каменю і льоду. Уламки та диски можуть утворювати пояси, схожі на пояс Койпера в Сонячній системі.

Дослідники за допомогою комп'ютерного моделювання визначили можливі регіони розташування поясів з уламків в виявленій системі. Згідно з однією з них, уламки утворюють два окремих кільця, які розташовуються на місці головного поясу астероїдів і орбіти Урану в Сонячній системі. У такому випадку найбільша з планет системи може бути пов'язана з поясом уламків. Згідно до другої теорії уламки не концентруються в пояси і не пов'язані з жодною планетою системи.

Вчені встановили, що в системі Епсилон Ерідана пояси з уламків розташовуються у відповідності з першою моделлю.

NASA

Раніше повідомлялося про те, що вчені відкрили екзопланету з орбітою, що суперечить теоретичним моделям. Обертаючись навколо досить невеликої зірки, вона відхилена від площини обертання зірки на 76%. Планета має масу, близьку до маси Юпітера, але розташовується на більш близькій відстані до зірки.