NASA виявило ознаки існування темної матерії в галактиці Андромеди

У центрі галактики були виявлені "надлишки" гамма-випромінювання.

Гамма-випромінювання в центрі галактики Андромеди NASA

Дослідники NASA за допомогою телескопа "Фермі" виявили в центрі галактики Андромеди "надлишки" гамма-випромінювання, які можуть свідчити про існування в ній темної матерії . Як наголошується на сайті NASA , зафіксоване телескопом випромінювання ідентичне тому, яке було виявлено в центрі Чумацького Шляху.

Дослідники встановили, що гамма-випромінювання в галактиці Андромеди зосереджується в її центрі замість того, щоб поширюватися по всьому зоряному скупченню. На думку вчених, випромінювання може виходити від кількох невідомих джерел, одним з яких може бути темна матерія.

"Ми припускаємо, що темна матерія повинна накопичуватися у внутрішніх областях Чумацького Шляху і інших галактик, і тому виявлення настільки чіткого і "купчастого" сигналу є такою радістю для нас. Галактика Андромеди стане ключем до розуміння того, що відбувається з нею всередині нашої галактики і її сусідки", — заявив Пьєрик Мартен з Інституту планетології і астрофізики в Тулузі.

Ще одним можливим джерелом випромінювання може бути підвищена концентрація пульсарів в центрі галактики.

Раніше повідомлялося про те, що вчені розробили "план втечі" інформації з чорної діри, який би не порушував всіх законів класичної та квантової фізики, і розповіли про те, як подібний експеримент можна було б провести на практиці. Для нього буде потрібний астронавт, який буде знаходитися у "горизонті подій", електрон, який він буде тримати в руках, та інформація про напрямок руху (спін) чорної діри. Вимірявши спін чорної діри і те, якими властивостями володіють частинки світла, породжувані випромінюванням Хокінга, астронавт "відпускає" електрон за горизонт подій.