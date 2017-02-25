NASA розповіло про витік аміаку на МКС

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Вперше витік речовини був зафіксований на станції кілька років тому.

Витік аміаку на МКС не загрожує екіпажу станції NASA

Представники NASA прокоментували інформацію про витік аміаку на Міжнародній космічній станції , яка була поширена деякими ЗМІ з посиланням на джерела в російському космічному відомстві. За словами представників агентства, незначний витік аміаку був вперше зафіксованй кілька років тому і NASA продовжує стежити за ситуацією, оскільки негайного втручання не потрібно, повідомляє "РИА Новости"

"Протягом останніх кількох років інженери ведуть спостереження за витоком (аміаку), який незначним чином перевищує очікувані показники, в останні шість місяців (зазначається) тенденція невеликого підвищення (рівня витоку). В таких умовах система може працювати в штатному режимі кілька років без (необхідність вчиняти) будь-які дії", розповіла виданню педставитель NASA.

За її словами, мова йде про аміак, який використовується для відводу тепла, що виводиться зі станції через її генератори. "NASA продовжить спостерігати за роботою системи і вживати всі необхідні заходи у майбутньому", заявила співрозмовник видання.

У травні минулого року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.