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NASA показало відео прольоту Cassini між Сатурном і його кільцями

4 травня в 11:25

Станція зробила проліт 26 квітня.

cassini
Cassini пролетіла між Сатурном і його кільцями 26 квітня
NASA представило відео, яке показує поверхню Сатурна, якою її побачила станція Cassini під час першого прольоту між планетою та її кільцями. Як повідомляється на сайті NASA, у хвилинному відео вмістилася година, під час якого Cassini рухалася у напрямку до південного полюса Сатурна.

На початку ролика можна побачити вихори на північному полюсі планети, потім Cassini пролетіла над зовнішніми краями урагану шестикутної форми і вилетіла за його межі.

Планується, що станція зробить ще 22 прольоти між Сатурном і його кільцями, після чого згорить у щільних шарах атмосфери планети.

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Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних  станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сатурн NASA космос
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