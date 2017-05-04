NASA показало космічне цунамі

У скупченні Персея виявлена хвиля, яка вдвічі більше Чумацького шляху.
Астрономи зафіксували унікальне явище в космосі
Астрономи NASA вдалося виявити і зняти так зване космічне цунамі – хвилю, яка за розмірами вдвічі перевищує Чумацький шлях. Хвиля виявлена в скупченні Персея, на відстані близько 240 мільйонів світлових років від Землі, значна частина матерії в ньому має газоподібну форму. Цунамі також складається з гарячого газу, повідомляється на сайті Національного аерокосмічного агентства США.
Хвиля сформувалася кілька мільярдів років тому, а газ в ній настільки гарячий, що виділяє радіоактивне випромінювання.
Унікальне явище знято з допомогою радіотелескопа Chandra
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