NASA показало космічне цунамі

У скупченні Персея виявлена хвиля, яка вдвічі більше Чумацького шляху.

Астрономи зафіксували унікальне явище в космосі

Астрономи NASA вдалося виявити і зняти так зване космічне цунамі – хвилю, яка за розмірами вдвічі перевищує Чумацький шлях. Хвиля виявлена в скупченні Персея, на відстані близько 240 мільйонів світлових років від Землі, значна частина матерії в ньому має газоподібну форму. Цунамі також складається з гарячого газу, повідомляється на сайті Національного аерокосмічного агентства США.

Хвиля сформувалася кілька мільярдів років тому, а газ в ній настільки гарячий, що виділяє радіоактивне випромінювання.

Унікальне явище знято з допомогою радіотелескопа Chandra

Читайте також: NASA опублікувало знімок "серця, що б'ється" чорної діри

Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.