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NASA планує доставити на МКС супербактерію

18 лютого в 11:30

Спостереження за бактерією дозволить вченим зрозуміти механізм мутації мікроорганізмів.

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На МКС будуть спостерігати за супербактерією
N+1
NASA відправить на Міжнародну космічну станцію стійку до антибіотиків бактерію. Як повідомляє CNN, запуск буде здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX.

За словами дослідників, спостереження за супербактерією в умовах нульової гравітації допоможе їм зрозуміти механізм мутації мікроорганізмів, який дозволив їм набути стійкість до антибіотиків. На МКС буде доставлена бактерія з роду стафілококів (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA), яка може викликати широкий ряд захворювань — від легких інфекцій до менінгіту, пневмонії та сепсису.

"Моя гіпотеза полягає в тому, що мікрогравитація прискорює процес мутації. Якщо ми зможемо використати мікрогравитацію як прискорювач, то зробимо ривок вперед і зможемо зрозуміти, як буде виглядати ця бактерія в майбутньому. І тоді це дозволить нам на Землі розробляти більш досконалі ліки", — заявила голова компанії Nanobiosym доктор Аніта Гоель, яка вивела бактерію.

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Раніше повідомлялося про те, що бактерії навчилися протистояти антибіотикам "останньої надії". Це означає, що незабаром можлива поява бактерій, стійких до всіх відомих типів ліків, і такі гени стійкості вже помічені у бактерій, які вражають людей.

За матеріалами: DT.UA
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Теги бактерія антибіотики МКС
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