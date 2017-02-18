NASA планує доставити на МКС супербактерію

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Спостереження за бактерією дозволить вченим зрозуміти механізм мутації мікроорганізмів.

На МКС будуть спостерігати за супербактерією N+1

NASA відправить на Міжнародну космічну станцію стійку до антибіотиків бактерію . Як повідомляє CNN , запуск буде здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX.

За словами дослідників, спостереження за супербактерією в умовах нульової гравітації допоможе їм зрозуміти механізм мутації мікроорганізмів, який дозволив їм набути стійкість до антибіотиків. На МКС буде доставлена бактерія з роду стафілококів (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA), яка може викликати широкий ряд захворювань — від легких інфекцій до менінгіту, пневмонії та сепсису.

"Моя гіпотеза полягає в тому, що мікрогравитація прискорює процес мутації. Якщо ми зможемо використати мікрогравитацію як прискорювач, то зробимо ривок вперед і зможемо зрозуміти, як буде виглядати ця бактерія в майбутньому. І тоді це дозволить нам на Землі розробляти більш досконалі ліки", — заявила голова компанії Nanobiosym доктор Аніта Гоель, яка вивела бактерію.

Раніше повідомлялося про те, що бактерії навчилися протистояти антибіотикам "останньої надії". Це означає, що незабаром можлива поява бактерій, стійких до всіх відомих типів ліків, і такі гени стійкості вже помічені у бактерій, які вражають людей.