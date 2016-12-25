NASA опублікувало знімок Західної Європи з космосу

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На знімку можна побачити вогні міст Англії, Бельгії та Нідерландів.

Астронавти МКС зробили знімок Західної Європи вночі

NASA опублікувало знімок, на якому можна побачити Західну Європу вночі. Знімок був зроблений астронавтами, які знаходяться на борту Міжнародної космічної станції , 28 листопада і опублікований на сайті NASA.

У правому верхньому кутку знімка можна побачити вогні міст Англії, в центрі знімка розташувався Париж, а в правій частині зображення – міста Бельгії і Нідерландів.

NASA

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.