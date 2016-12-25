Топ Новини
<
>

NASA опублікувало знімок Західної Європи з космосу

25 грудня в 15:16

На знімку можна побачити вогні міст Англії, Бельгії та Нідерландів.

МКС
Астронавти МКС зробили знімок Західної Європи вночі
NASA опублікувало знімок, на якому можна побачити Західну Європу вночі. Знімок був зроблений астронавтами, які знаходяться на борту Міжнародної космічної станції, 28 листопада і опублікований на сайті NASA.

У правому верхньому кутку знімка можна побачити вогні міст Англії, в центрі знімка розташувався Париж, а в правій частині зображення – міста Бельгії і Нідерландів.

Читайте також: NASA опублікувало фото світанку з борту МКС

33
NASA

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги NASA космос Європа
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Останні новини