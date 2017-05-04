NASA опублікувало знімок північного полюса Енцелада

Знімок був зроблений на відстані 32 тисяч кілометрів від поверхні супутника Сатурна.

Cassini зробила знімок північного полюса Енцелада

Станція Cassini передала на Землю знімок, на якому можна побачити північний полюс Енцелада шириною 504 кілометри, повідомляється на сайті NASA

На північному полюсі супутника Сатурна можна побачити безліч кратерів, що свідчить про те, що він не оновлювався протягом досить довгого періоду часу. Разом з тим, південний полюс Енцелада відрізняється геологічної активністю, найбільш помітною в районі тріщин, які відомі під назвою "тигрові смуги".

Cassini зробила знімок ще 27 листопада, але NASA опублікувало його тільки зараз.

NASA

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.