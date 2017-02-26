NASA опублікувало знімок космічного вибуху з минулого

23 лютого 1987 року на небі спалахнула найближча до Землі наднова.
За розрахунками вчених, вибух наднової повинен був відбутися більш 100 років тому. Він поклав кінець життю масивної зірки і розіслав ударну хвилю з викинутого зіркою матеріалу і яскравого світла, яке досягло Землі 23 лютого 1987 року. Енергія від вибуху дорівнювала енергії 100 мільйонів Сонць.
Раніше повідомлялося про те, що телескоп "Хаббл" сфотографував край Великого Вибуху. Всього астрономи виявили понад 250 невеликих галактик, які існували в проміжок від 600 до 900 млн років після Великого Вибуху. Світло від цих галактик пройшло шлях довжиною у 12 млрд років.DT.UA