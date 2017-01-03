NASA опублікувало знімок хмар на Титані

Знімок був зроблений на відстані 878 тисяч кілометрів від поверхні супутника Сатурна.

На північний полюс Титану повернулися хмари NASA

Вчені за допомогою станції Cassini отримали знімок хмар на північному полюсі супутника Сатурна Титану. Знімок був опублікований на сайті NASA.

Як відзначають дослідники, хмари зникли з північного полюса Титану в 2014 році, тепер вони повернулися, але в набагато меншій кількості, ніж передбачалось. Оскільки хмари мають здатність швидко з'являтися і зникати, дослідники місії Cassini проводять спостереження за ними для того, щоб встановити, як на їхню поведінку впливає зміна пір року на супутнику Сатурна.

NASA

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.