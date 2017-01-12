Топ Новини
<
>

NASA опублікувало відео спуску станції Huygens на Титан

12 січня в 11:32

Апарат був доставлений до супутника Сатурна за допомогою станції Cassini.

титан
Опубліковано відео спуску зонда Huygens на Титан
NASA
NASA представило відео, на якому можна побачити спуск станції Huygens на супутник Сатурна Титан. Відео доступно на офіційному каналі Лабораторії реактивного руху на YouTube.

Як відзначають дослідники агентства, при складанні відео були використані справжні знімки, які були отримані апаратом під час місії. Зонд був доставлений до Титану за допомогою станції Cassini.

Huygens здійснив спуск на Титан 14 січня 2005 року.

Читайте також: Cassini займеться вивченням кілець Сатурна перед завершенням місії

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних  станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги космос NASA Сатурн супутник
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.11
EUR 28.48
Останні новини