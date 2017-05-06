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NASA опублікувало панорамний знімок дюн на Марсі

6 травня в 17:29

Дюни є частиною масиву дюн Багнольда.

марс
Опублікований знімок дюн Бангольда на Марсі
NASA
NASA опублікувало 360-градусний мозаїчний знімок регіону, який є частиною дюн Бангольда на Марсі. Як повідомляється на сайті агентства, знімок був зроблений марсоходом Curiosity, який займався вивченням місцевості біля масиву з початку лютого по початок квітня цього року.

На передньому плані знімка можна побачити деякі частини марсохода і корінні породи формації Мюррея, сформовані відкладеннями, які утворилися в озерах мільярди років тому. На північно-західному схилі гори Шарп розташовується місцевість під назвою "пляж Огунквіт".

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NASA

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Марс NASA
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