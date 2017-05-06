NASA опублікувало панорамний знімок дюн на Марсі

Дюни є частиною масиву дюн Багнольда.
На передньому плані знімка можна побачити деякі частини марсохода і корінні породи формації Мюррея, сформовані відкладеннями, які утворилися в озерах мільярди років тому. На північно-західному схилі гори Шарп розташовується місцевість під назвою "пляж Огунквіт".
У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.DT.UA