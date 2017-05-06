NASA опублікувало панорамний знімок дюн на Марсі

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Дюни є частиною масиву дюн Багнольда.

Опублікований знімок дюн Бангольда на Марсі NASA

NASA опублікувало 360-градусний мозаїчний знімок регіону, який є частиною дюн Бангольда на Марсі . Як повідомляється на сайті агентства , знімок був зроблений марсоходом Curiosity, який займався вивченням місцевості біля масиву з початку лютого по початок квітня цього року.

На передньому плані знімка можна побачити деякі частини марсохода і корінні породи формації Мюррея, сформовані відкладеннями, які утворилися в озерах мільярди років тому. На північно-західному схилі гори Шарп розташовується місцевість під назвою "пляж Огунквіт".

NASA

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.