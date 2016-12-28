NASA опублікувало новий знімок гексагона Сатурна

Знімок був зроблений на відстані 1,2 мільйона кілометрів від поверхні планети.

NASA показало гексагон Сатурна NASA

Станція Cassini передала на Землю новий знімок гексагона Сатурна, який був зроблений під час настання літа на північному полюсі планети. Знімок був опублікований на сайті NASA.

На зображенні гексагон Сатурна освітлюється Сонцем. Cassini зробила знімок 9 вересня за допомогою ширококутної камери. У момент зйомки станція знаходилася на відстані 1,2 мільйона кілометрів від поверхні планети.

NASA

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.