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NASA опублікувало незвичайний знімок поверхні Марса

24 лютого в 17:55

На знімку можна побачити поклади різних порід на поверхні планети.

марс
Опубліковано знімок поверхні Марса
NASA
NASA опублікувало знімок поверхні Марса, який дозволяє побачити поклади різних порід на поверхні Червоної планети. Зображення було опубліковане на сайті агентства.

Як відзначають дослідники, більша частина поверхні Марса покрита дрібнозернистим матеріалом, який приховує корінні породи. Разом з тим, в деяких регіонах, наприклад в тому, який потрапив на знімок, можна помітити поклади різних порід.

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NASA

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Марс NASA зображення
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