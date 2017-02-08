Музика діє на мозок подібно до опіатів – вчені

Прослуховування музики діє на "центр задоволення" в мозку людини.

Прослуховування музики діє на центр задоволення в мозку людини

Вчені заявили про те, що музика діє на ті ж регіони мозку людини, в яких народжується відчуття задоволення при прийомі наркотиків. Висновки вчених були опубліковані в журналі Scientific Reports.

Останнім часом вчені виявили, що наркотики викликають ейфорію, впливаючи на мозок не унікальним шляхом. Виявилося, що схожим чином на "центри задоволення" діють найрізноманітніші речі: від спілкування з друзями до релігійних почуттів. При цьому, деякі нейрофізіологи припускали, що аналогічним чином має діяти на людину і музика, при програванні якої включаються ті ж зони кори і глибинних шарів мозку, що і при прийомі психотропних препаратів.

Тепер же дослідники припустили, що якщо подібності дійсно є, то задоволення від музики має притупиться або взагалі зникнути, якщо заблокувати ті рецептори, на які зазвичай діють молекули наркотиків. Сьогодні лікарі використовують такі препарати для того, щоб "відкачувати" опіатних наркоманів і пригнічувати ефекти від передозування героїном і схожими на нього речовинами.

Взявши один з таких препаратів – налтрексон – вчені запропонували випити його декільком добровольцям, після чого прослухати два улюблених аудіозаписи. Під час цієї процедури вчені стежили за змінами в міміці обличчя і в роботі мозку учасників дослідів, а після нього вони опитали їх на предмет того, чи змінилося їхнє сприйняття музики.

Як виявилося, блокада опіоїдних рецепторів в мозку добровольців дійсно сильно впливала на сприйняття музики – в середньому, задоволення від прослуховування улюблених записів знизилося на 14 пунктів за 100-бальною шкалою, а прослуховування нейтральної музики навпаки, стало трохи більш приємним.



Схожа картина, за словами канадського нейрофізіолога, спостерігалась як у даних прямих спостережень за мімікою обличчя, так і в розповідях учасників дослідів.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини два кластера генів, які відповідають за розвиток інтелекту. В ході досліджень вчені встановили, що ці ж гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.