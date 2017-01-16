Мурахи вміють збирати і пророщувати насіння для харчування – вчені

Мурахи пророщують насіння рослин для того, щоб позбавити його від твердої шкірки.

Мурахи пророщують тверде насіння рослин

Вчені заявили про те, що мурахи-женці, які живуть у Флориді, здатні збирати і пророщувати насіння рослин для харчування. Висновки вчених були опубліковані в журналі PLоS One.

Як заявляють учені, ці мурахи можуть накопичити в своїх колоніях запаси в сотні тисяч зернят. У новій роботі дослідники зосередилися на тому, яким чином комахи їх поїдають. За словами авторів, комахам простіше розколювати тверді оболонки дрібного насіння, добираючись до живильної м'якоті. Дослідження приблизно 200 мурашників показали, що в результаті "на складі" накопичується надлишок (70% і більше) великого насіння, розколоти яке не в змозі навіть спеціалізовані "кусючі" особини з їхніми особливо потужними щелепами.

Доповнивши спостереження лабораторними експериментами, вчені встановили, що мурашки чекають, поки особливо тверде насіння проросте. За розрахунками дослідників, велике насіння може принести в 10 разів більше поживних речовин, ніж дрібне. Розкриваючись у різний час, запас такого насіння має давати мурашиній колонії постійний і рясний приплив їжі протягом майже всього року.

Раніше вчені заявили про те, що окремий вид мурах почав вирощувати гриби незабаром після загибелі динозаврів. За словами дослідників, мурахи почали займатися грибоводством близько 55-60 мільйонів років тому.